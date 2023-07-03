مصرف الجمهورية يؤكد أن الخصومات التي تتم بحسابات الزبائن هي نظير خدمات مقدمة

أكد المكتب الإعلامي لمصرف الجمهورية، اليوم الإثنين 3 يوليو 2023، أن الخصومات التي تتم بحسابات الزبائن هي نظير خدمات مقدمة من قبل المصرف، نافياً تحميل أي أعباء أو مصاريف إضافية على حسابات الزبائن.

وجاء هذا البيان بعد ورود مئات الشكاوى من زبائن المصرف نتيجة تكرار خصومات مالية من حساباتهم دون معرفة سبب الخصم.

وأضاف المكتب الإعلامي في البيان أن كل من لديه أي شكوى أواقتراح حول الخدمات والمنتجات المقدمة من المصرف، يمكنه إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني [email protected] .