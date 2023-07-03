أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 03 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 03 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 03 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8211 د‫.‬ل – للبيع – 4.797 د.ل للشراء (الاسعار من غرف النت)

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1775 ~ 5.1725 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5900 ~ 5.5500 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار ▪️ الباوند = 6.50 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.1950 ~ 5.1900 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.215 دينار اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 8 قروش ▪️ الليرة التركية

0.24 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.31 دينار ▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب236.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك = ب241.00 للجرام نسبة سحب البطاقات دولار = ~ % الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = ~ %الامان

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