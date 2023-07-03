خاص.. “المشري” يطالب بالتعامل مع “عبدالله قادر بوه” كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى رئيس المحكمة العليا ، النائب العام، رئيس ديوان المحاسبة ، محافظ مصرف ليبيا المركزي ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

وطالب “المشري” خلال المراسلة إيقاف التعامل مع سليمان محمد الشنطي، والتعامل مع عبدالله محمد قادر بوه بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية دون غيره.

حيث أشار إلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم 2021/1176م والذي أبلغنا به عن طريق صحيفة إعلان حكم بتاريخ 2023/05/04م وهو حكم بات وقطعي وواجب التنفيذ بصحة تولي قادر بوه المنصب .

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