خاص “بن شرادة”: يجب أن يكون هناك توزيع عادل للنفط .. وهذه قانونية حجز الإيرادات

صرح عضو مجلس الدولة “سعد بن شرادة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن ملف إيرادات النفط ليس وليد وقته وفي ظل انقسامات الحكومات والسلطات التنفيذية يجب أن يكون هناك توزيع عادل للنفط حيث أن المركزية المقيتة والتركيز على مناطق معينة سبب ضمور واضح في باقي مناطق ليبيا .

مضيفًا أن التوزيع العادل باث اليوم ضروري، خاصة في ظل الفقر الذي يعيشه الناس ونهب أموال الدولة الليبية هنا وهناك من قبل الحكومات المتعاقبة والانقسامات.

وأشار بن شرادة إلى قرار المحكمة بالتأييد على حجز الإيرادات أن هذا القرار أُحادي، إذ ينص الاتفاق السياسي على أنه في مثل هذه القرارات تكون بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ناهيك عن أن الدائرة الدستورية حكمت ببطلان القرار السابق.

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