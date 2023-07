قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” “المشري” بأن مجلسيْ النواب والدولة سيصدارن الأسبوع المقبل خارطة طريق ستنبثق عنها حكومة جديدة موحدة ستعمل على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهر مارس من العام القادم.

وأضاف “المشري” في تصريحات لقناة “الحدث” أمس الأحد بأنه سيتم كذلك إصدار قوانين الانتخابات الأسبوع المقبل، والتي على أساسها سيتم إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهر مارس من العام القادم، مشيرا إلى أن المجلسيْن سيعملان أيضا على توحيد المناصب السيادية في بما فيها منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

The post “المشري”: نتوقع إصدار خارطة طريق الأسبوع المقبل وتشكيل حكومة جديدة ستعمل على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه مارس القادم appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا