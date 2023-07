بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الاثنين، خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج، وضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.

وشدد “الدبيبة” على الأهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، منوها بأنّ أولوية الحكومة هي تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية.

The post “الدبيبة” يبحث مع رئيس مؤسسة النفط خطة زيادة الإنتاج وتطوير القطاع وفق الميزانية المحددة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا