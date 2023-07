السفير الأمريكي “نورلاند”: كيفية توزيع إيرادات النفط هي أحد أسباب الصراع في ليبيا ونحن ندعم وضع آلية شفافة للتصرف في الإيرادات

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن كيفية توزيع إيرادات النفط الليبي هي أحد أسباب في الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وغيرهم لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات النفطية.

وأضاف “نورلاند” بأن الليبيين وحدهم القادرون على تقرير هذا الموضوع وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه، منوها إلى أن هناك تقدما حقيقيا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة بين المؤسسات ذات الصلة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع القادة الليبيين على التوصل إلى اتفاق بالخصوص.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن الفرصة متاحة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد وضمان أن الإيرادات الضخمة التي تتراكم من إنتاج ليبيا المستمر للنفط تعود بالفائدة على كل الليبيين.

