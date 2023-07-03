“حفتر” يطالب بتشكيل لجنة لإدارة العائدات المالية.. ويشير إلى العبث بمقدرات الليبيين

كشف قائد القيادة العامة بالمنطقة الشرقية خليفة حفتر عن حاجة ليبيا لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة المناطق والمدن.

كما أكد بأن تقارير الرقابة الإدارية أشارت إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي التي وصلت لأكثر من 200 مليار دينار ليبي

مضيفاً أن مايحدث نهب للمال العام لم يحدث في تاريخ ليبيا المعاصر أمام عجز الأجهزة الرقابية عن فعل شيء والليبيون يزدادون فقراً.

مطالباً بوجوب تشكيل لجنة عليا لإدارة العائدات المالية خلال المدة القليلة القادمة وإذا تعثر عملها فسيكون الشعب في الموعد للمطالبة بحقه.

كما أكد “حفتر” بأن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا تطاول وأثبت فشله الذريع في تحقيق أي نتيجة تساهم في حل الأزمة الليبية بل عمق الخلاف بين الليبيين، مع مطالبة الليبيين السفراء الأجانب بضرورة الابتعاد عن حشر أنفوهم في الشأن الليبي فلا نحتاج لدروس ومواعظ.

وكشف بأن حل الأزمة الليبية ليبي ليبي فالسفراء الأجانب فقدوا أي رؤية في مساعدة الليبيين في حل أزمتهم

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