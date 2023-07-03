خاص.. مع تهديده بإيقاف العمل بالقطاع.. الاتحاد العام للمصارف والاستثمار يعدد مطالبه

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على منشور الاتحاد العام لنقابات وروابط المصارف التأمينات والاستثمار بخصوص إيقاف العمل بالقطاع المصرفي وذلك في حال عدم تنفيذ المطالب .

وتتمثل المطالب في إعفاء الموظفين المتوفين من الاقساط المستحقة على رواتبهم وصرف عبدية للعامل تعادل قيمة مرتبه الأساسي للعيدين (عيد الفطر – عيد الأضحى) وتوفير وتجهيز مكاتب علاقات فى المناطق والإدارات تحت إشراف الإتحاد العام في تقديم الخدمات.

ورفع قيمة الراتب الشهري بما يوازي موظفى المصرف العربي الخارجي، وعدم مركزية المنح وتقديم الوثائق وتفويض صلاحيات المناطق ورفع السلف على القيمة المتفق عليا بنسبة زيادة 100%.

وعضوية الاتحاد ونقاباته فى عضوية الجمعية العمومية، وعدم مركزية المنع وتقديم الوثائق وتفويض صلاحيات المناطق ، وعضوية الاتحاد ونقاباته التابعة له في عضوية الجمعية العمومية.

وإعفاء الموظفين من رسوم العملات المصرفية، وعضوية الاتحاد ونقاباته في مجالس الادارة ، وإعادة ومراجعة قرارات الفصل التعسفية ، ومنح علاوة السكن والعائلة من تاريخ إيقافها.

ورفع سقف القروض العقارية إلى 300 الف ، ومراجعة درجات الموظفين ( تشكيل لجنة) وتوزيع الأرباح عن السنوات الغير ممنوحة العدالة في الدورات والفرص التدريبية، وتعديل خصومات المبالغ فيها، واصدار بطاقات تأمين.

وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخه علماً بأنه سيتم إيقاف العمل في القطاع المصرفي اعتبارا من تاريخ 2023/12/25م ولحين إشعار آخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية