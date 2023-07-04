هذا ما أعلن عنه حفتر إذا ما يتم تقسيم عائدات النفط نهاية اغسطس .. فرانس برس تكشف التفاصيل

ذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم الثلاثاء أن قائد القوات المسلحة خليفة حفتر هدد من جديد بالعمل العسكري ما لم يتم تقسيم عائدات النفط بشكل عادل بحلول نهاية أغسطس .

وقال حفتر في خطاب موجه إلى الضباط أمس الاثنين إنه يجب تشكيل لجنة لوضع ترتيبات مالية بهدف إدارة عادلة للأموال العامة وعائدات النفط .

وفي حديثه في الرجمة بالقرب من بنغازي أعلن حفتر موعدًا نهائيًا في نهاية أغسطس لهذه اللجنة لإكمال مهمتها المالية .

وأكد حفتر إنه إذا لم يحدث ذلك فإن القوات المسلحة ستكون جاهزة لتلقي الأوامر عندما يحين الوقت” دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل وفقا للوكالة .

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