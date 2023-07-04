أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 04 يوليو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 04/07/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب237.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب276.50 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب289.66 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب316.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~275 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب310 ~320 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب315 ~335 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب345 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار