بعدد أكثر من 28 ألف طالب يتحصل على تقدير ممتاز في شهادة التعليم الاساسي

كشف مدير مكتب مركز الوطني للامتحانات “أحمد مسعود” اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي 187ألف و693 تلميذ وتلميذة، نجح منهم 101 ألف و107 وتحصل منهم 28 ألف و349 على تقدير ممتاز، و42ألف و519 على تقدير جيد جداً.

و أوضح “أحمد مسعود” بأن بنسبة 31 ألف تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان 86 ألف و 536.

