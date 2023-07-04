التربية والتعليم تؤكد وصول الكتاب المدرسي كاملاً إلى مخازن الوزارة

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف وصول الكتاب المدرسي كاملا إلى مخازن الوزارة، بعد استلام توريد وطباعة الكتب من قبل الشركات المحلية، مشيرا أن انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 سيكون ولأول مرة في موعده المقرر في ال3 من سبتمبر المقبل.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي لاعتماد نتائج الشهادة الإعدادية والتي بلغت نسبة النجاح 53.88 %، بينما بلغت نسبة نجاح طلبة الصم وضعاف السمع بالشهادة الإعدادية 68 % ومرحلة التعليم الديني 56.48 %.