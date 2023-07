بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء خلال لقاءه بمقر الديوان مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، مسألة الإدارة العادلة للموارد ، ودور الديوان في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة.

حيث نوقش اللقاء الأعمال الرقابية التي يقوم بها ديوان المحاسبة، و التحديات التي يواجهها وطريقة التعامل معها.

