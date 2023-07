بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بمكتبه اليوم الثلاثاء خلال لقاءه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”.

حيث جاء ذلك ضمن اطار التواصل المستمر لدعم جهود المؤسسة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

