الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية تمهل الحكومة 45 يوم لتنفيذ مطالبهم

عقدت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية اجتماعا استثنائيا لمناقشة مستجدات الوضع الراهن على خلفية الفساد والتجاوزات الخطيرة بملف الإيفاد وقرر المجتمعون منح الحكومة مدة 45 يومًا لتنفيذ إجراءات التفويضات المالية للأعضاء المعينين والموفدين للدراسة بالخارج وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، سيتم تعليق الدراسة ودخول اعتصام مفتوح في مؤسسات التعليم العالي والتقني في جميع أنحاء البلاد.

كما تم التأكيد على رفض أي حلول غير مرفقة بجدول زمني واضح وضوابط صارمة لتنفيذ إيفاد الأعضاء ودعم التحقيق الذي يجريه مكتب النائب العام في الإضافات غير القانونية للتفويضات المالية والمطالبة بتوسيع دائرة التحقيق والتأكيد على استمرار مجلس الأمانة العامة في مواجهة جريمة الفساد في التعليم العالي في ليبيا وإعلان الاعتصام المفتوح والسنة البيضاء كوسيلة فعالة للتصحيح والتصويب.

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