تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” آلية عودة مرضى التوحد من الساحتين الأردنية والمصرية تدريجياً ، و سبل توفير المخصصات المالية لسداد ديون مزودي الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى بالساحات المذكورة.

حيث تطرق المجتمعون إلى الوقوف على مدى جاهزية مراكز التوحد بكافة المدن لاستقبال مرضى التوحد.

و في الختام أكد ” شكشك” على ضرورة حلحلة الإشكاليات العالقة بهذا الملف بشكل نهائي من الناحيتين المالية والإجرائية ، و قيام الوزارة بما ينعقد لها من اختصاص بوضع جدولة كاملة لعودة الأطفال تدريجياً إلى أرض الوطن .

وحضر الاجتماع عدد من مدراء الادارات المختصة بالديوان.

The post “شكشك” يتابع مع”الكيلاني” آلية عودة مرضى التوحد من الساحتين الأردنية والمصرية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا