“المريمي” التوافق بين المجلسي الأعلى والبرلمان بشأن إجراء الانتخابات يسير ضمن الإطار المتفق عليه

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي” في تصريح لوكالة “سبوتنيك”اليوم الثلاثاء بإن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بشأن آليات إجراء الانتخابات يسير ضمن الإطار المتفق عليه.

وأوضح “المريمي” بأن عملية اختيار الحكومة الموحدة الجديدة، يجب أن تحظى بتوافق داخلي بين الأطراف الداخلية الليبية، وكذلك إطلاع البعثة الأممية التي تمثل الطرف الدولي في الأزمة الليبية على العملية، وذلك من أجل الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة والتعامل معها.

ولفت “المريمي” إلى أن إشراك المجتمع الدولي وإطلاعه على العملية السياسية والتوافق بين المجلسين يهدف لعدم تكرار ما حدث مع حكومة “الاستقرار” التي كلفت من البرلمان الشرعي، ولم يتعامل معها المجتمع الدولي.

وأشار “المريمي” إلى أن الخطوات التي اتفق عليها بين البرلمان والأعلى للدولة تسير حسب الترتيبات ، والذي بدأت بتشكيل لجنة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية، فيما تأتي لاحقا الخطوات الأخرى المتمثلة في إصدار القوانين واعتمادها من البرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومة وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات.

