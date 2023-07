الجزائر تُخفض إنتاج النفط طوعًا بنحو 20 ألف برميل يوميًا

أعلنت الجزائر، خفض إنتاج النفط طوعًا بمقدار 20 ألف برميل يوميًا لمدة شهر أغسطس المقبل.

ويضاف ذلك إلى الخفض الطوعي البالغ 48 ألف برميل، الذي بدأت تنفيذه البلاد في مايو وحتى نهاية عام 2024، بالاتفاق مع دول “أوبك+” بحسب ما نقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي.

ويأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، إلى أغسطس المقبل، وقرار روسيا بخفض صادرات النفط طوعًا بنحو نصف مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس 2023.

