الذهب يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم الثالث على التوالي

رجعت أسعار الذهب للارتفاع مع بداية الأسبوع لتسجل سعر الأوقية 1930 دولارا حتى كتابة هذا الخبر، وذلك بعد أن شهدت أسعاره انخفاضاً قوياً خلال الأسبوع الماضي بسبب البيانات الاقتصادية، وكما توقعنا في تحليلنا السابق انخفض الذهب ليصل إلى مستوى 1900 دولار ولكن مع بداية الأسبوع ارتفع بنسبة تتجاوز 0.45%.

والسيناريو المتوقع لحركة الذهب إذا نجح في الوصول إلى مستوى 1938 واختراق مستوى 1948 دولارا فهذا يعني المزيد من الارتفاع والصعود إلى مستوى 1958/1968 دولار، أما في حالة فشل ثبات السعر فوق مستوى 1936 دولاراً فسوف يشهد الذهب المزيد من الانخفاضات إلى مستوى 1900/1888 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للسوق المحلي فلا يزال الذهب كسر عيار 18 مستقراً عند مستويات 236/237 ديناراً للجرام، وفي حالة ارتفع سعر الأوقية فالمتوقع هو وصول سعر الكسر عيار 18 إلى مستويات 240/242 دينار للجرام، أما إذا انخفض سعر الأوقية فهذا سيؤدي إلى انخفاض الذهب في السوق المحلي ومن الممكن أن يصل إلى مستويات 235/230 دينار للجرام