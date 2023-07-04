بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الثانية بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة

أكد مدير وحدة الإعلام بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة وائل عقوب البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة الثانية بالمحطة بعد إجراء العمرة الجسيمة لها والتي استمرت لعدة أسابيع، وذلك تمهيداً لدخولها على الشبكة الكهربائية بقدرة 350 ميجاوات.

وأضاف عقوب لتطبيق بكم الإخباري أن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية بالمحطة والتي يجري تنفيذها بكوادر وطنية بالتعاون مع شركة سيمنس تشمل تركيب عازل حراري وبعض أعمال الكهرباء والطلاء والحدادة، وغيرها من الأعمال.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت نهاية مايو الماضي وصول قطع غيار إلى محطة كهرباء مصراتة المزدوجة.