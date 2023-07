ثمن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، خطوة المملكة العربية السعودية بتمديد الخفض التطوعي للنفط السعودي البالغ مليون برميل يوميا بناء على اتفاق دول تحالف “أوبك+”.

وأشاد الوزير في منشر عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، بما سيترتب على هذه الخطوة من مردود إيجابي على توازن السوق بين المنتجين والمستهلكين العالميين، وعلى الاقتصاد العالمي في العموم، وفق قوله.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأن السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

وبذلك يكون إنتاج المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس 2023 قد اقترب من 9 مليون برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول “أوبك+” بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

The post عون: تمديد السعودية خفض إنتاجها النفطي خطوة إيجابية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا