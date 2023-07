ناقش محافظ مصرف ليبيا “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد_الدبيبة”، الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار المحافظ.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع، على ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء.

وشدد الحاضرون على ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم، موضحين أن ما يزيد عن 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.

واتفق الحاضرون على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، لعرض كافة المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون كافة أين تذهب المخصصات المالية.

The post “الكبير” يناقش مع “الدبيبة” الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا