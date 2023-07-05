تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الاربعاء 05 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 05 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8173 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2386 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1177 دينار، والدولار الكندي 3.6385 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1846 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2844 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3115 دينار، والدينار التونسي 1.5562 دينار، والدرهم المغربي 0.4933 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: