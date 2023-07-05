مصادر : بن قدارة يرفض الاستجابة للدعوات المطالبة بإقالته

أكدت مصادر مطّلعة أن هناك ضغوطًا لإجبار فرحات بن قدارة للاستقالة من منصبه، وتكليف لجنة بتولّي مهام إدارة مؤسسة النفط، وتنفيذ حكم القضاء الليبي.

وقالت المصادر لمنصة الطاقة المتخصصة، إن بن قدارة يرفض الاستجابة للدعوات المطالبة بإقالته، مرددًا أنه مكلَّف من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وساردًا نجاحات إدارته في دعم استقرار إنتاج النفط الليبي عند معدلات 1.2 مليون برميل يوميًا.

وأوضحت المصادر أن وزير النفط الليبي محمد عون من بين الراغبين في الإطاحة بـ”بن قدارة” في ظل الخلافات التي تصاعدت مؤخرًا بين الطرفين، منذ صفقة إيني الإيطالية وتجاهل المؤسسة المراسلات ومطالبات وزارة النفط وتخطّيها من خلال التعامل بصفة مباشرة مع رئاسة الحكومة.

وشددت المصادر أن محمد عون يحاول جاهدًا تفادي قطاع النفط الليبي أزمة وقف الصادرات، إذ يرى أن الشعب الليبي سيكون الخاسر الوحيد من تصاعد الموقف، وهو ما قد يؤدي إلى هروب المستوردين.

كان وزير النفط الليبي قد أكد في تصريحات مؤخرًا أن تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرّض البلاد لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة، موضحًا أن العودة لإعلان “القوة القاهرة” سيدفع عملاء ليبيا للبحث عن بدائل.