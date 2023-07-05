وكالة إيطالية: فرحات بن قدارة سيُغادر منصبه خلال 4 أسابيع

أفاد تقرير لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة سيُغادر منصبه خلال 4 أسابيع .

وأشار التقرير الى أن بن قدارة الذي تم تعيينه قبل عام بصفقة بين عائلتي حفتر والدبيبة طلب من الدبيبة ميزانية لعام 2023 قدرها 23.9 مليار دينار ليبي (حوالي 5 مليارات دولار).

وبحسب التقرير، الدبيبة طلب من بن قدارة الإفصاح عن نفقات المؤسسة لعام 2022 خاصة الميزانية الاستثنائية التي تم صرفها للوطنية للنفط خلال أبريل – ديسمبر 2022 بقيمة 7 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير فأن الأموال ليس من الواضح كيف تم إنفاقها لأن خزائن الوطنية للنفط فارغة بالفعل مع إنتاج مستقر عند 1.2 مليون برميل من النفط.

وفي تلك الأثناء هدد حفتر بفرض حصار نفطي جديد حال عدم تشكيل لجنة عليا جديدة لتوزيع الإيرادات المتأتية من بيع المحروقات.

وأشار التقرير الى أن هناك اتجاه في الشرق للتخلي عن بن قدارة بعد أن قام بوضع مقربين من عائلتي حفتر والدبيبة على رأس الشركات التابعة للمؤسسة مثل الواحة والخليج العربي.