المغرب.. 14 مليار دولار عائد متوقع لتصدير السيارات في 2023

قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إنه يتوقع ارتفاع صادرات المغرب من السيارات بنسبة تصل إلى 40% خلال عام 2023، إذ يتوقع الوزير أن تجني المغرب عائدات بنحو 13.8 مليار دولار من صادرات السيارات هذا العام.

وبحسب ما نقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي، فقد بلغت إيرادات المغرب من صادرات السيارات خلال العام 2022 نحو 111 مليار درهم (11.12 مليار دولار).

وتمثل إيرادات صادرات السيارات أكثر من 25 بالمئة من إجمالي إيرادات الصادرات المغربية.

وأوضح الوزير المغربي أن استمرار وتيرة التصدير في المنحى التصاعدي الذي توجد عليه الآن يرفع صادرات البلاد من السيارات بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، بحسب صحيفة “هسبريس” المغربية.

