“المنفي” يناقش مع “الدبيبة” و”الكبير” و”بن قدارة” الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الاربعاء خلال اجتماعاً موسعاً ضم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” مشروع المجلس لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية.

وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة إقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات تحضى بقبول الليبيين كافة .

