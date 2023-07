“المنفي” و”الكبير” و”الدبيبة” يؤكدون على دعم جهود المؤسسة النفط واعتماد خطة زيادة الانتاج

تابع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بمصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة والمحافظ “الصديق الكبير” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة واعتمادها لخطة المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وخلق شراكات في مجال الاستكشاف مع الشركات العالمية ورفع كفاءة العناصر الوطنية بالشركات التابعة.

حيث أكد الحاضرون خلال الاجتماع دعمهم لجهود المؤسسة مشددين على ضرورة تكاثف الجهود كافة مؤسسات الدولة لإنجاح الخطة المعتمدة لها، وضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة الإيرادات النفطية المحصلة والإجراءات التعاقدية المتخذة من قبلها، وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة والمكتب الاستشاري الدولي المعين من طرفه لمراجعة كافة الإجراءات المالية والفنية بالمؤسسة.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار المحافظ “مصطفى المانع”.

