تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار اليوم (الخميس 06 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 06 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8164 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2333 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1233 دينار، والدولار الكندي 3.6248 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1846 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.284 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3113 دينار، والدينار التونسي 1.5587 دينار، والدرهم المغربي 0.4937 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: