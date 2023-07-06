تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 06 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 06 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 06 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8284 د‫.‬ل – للبيع – 4.8044 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1900 ~ 5.1850 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5900 ~ 5.5500 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.50 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2150 ~ 5.2100 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.230 دينار

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 8 قروش

▪️ الليرة التركية

0.24 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.31 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب236.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب241.50 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة =5.27 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = ~ % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.50% الامان