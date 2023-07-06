وكالة نوفا: تهديد النفط في ليبيا سيكون له تأثير سلبي على “أوبك” وعلى ايطاليا خصيصا

قالت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس إن تهديد قائد القوات المسلحة خليفة حفتر للنفط الليبي قد يكون له تأثير على أسعار سلة أوبك وعلى إيطاليا خصيصا أن ليبيا تعتبر المورد الثاني بعد أذربيجان .

وقال وزير النفط محمد عون أن الناس سيكونون أول المتضررين إذا حدث ذلك سواء من خلال فقدان العملاء المستوردين للنفط أو بسبب عرقلة إنتاج محطات توليد الكهرباء مما يعني أن الوضع سيكون سلبيا كما حذر عون من الانعكاسات السلبية لإغلاق أي ميناء أو حقل واصفا إياها بـ الخطورة .

وأكد من جانبه إن أي إعلان عن حالة قاهرة سيجبر المستوردين على البحث عن بدائل على الرغم من أزمة الطاقة العالمية المستمرة في أعقاب الصراع الحالي في أوكرانيا .

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