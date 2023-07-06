بعثة الاتحاد الأوروبي تتلقى تفويضًا جديدًا حتي عام 2025 في ليبيا

ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ليبيا EUBAM أن الاتحاد الأوروبي مدد في إدارة الحدود في ليبيا لمدة عامين إضافيين حتى 30 يونيو عام 2025 .

وأضافت البعثة من جانبها أنها ستساهم خلال العامين المقبلين في تعزيز قدرة السلطات والوكالات الليبية ذات الصلة على إدارة الحدود الليبية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب الوقود .

وأكدت البعثة انها ستقدم المشورة الفنية وكذلك أنشطة بناء القدرات على المستويين التشغيلي والفني والمشاريع بتدريب متخصص كما ستقدم المشورة الاستراتيجية عند طلب السلطات الليبية .

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