خاص.. “صدى” تنشر جداول المرتبات الصادرة من النواب بالكامل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على كافة جداول المرتبات الموحد الصادر من قبل مجلس النواب وفقاً للقانون الخاص بالمرتبات .

حيث تبدأ مرتبات مع اختلاف درجاتهم من 1000 دينار ، حيث أن العاملين بقطاع النفط تبدأ مرتباتهم من 1500 وتصل إلى أكثر من 4000، والعاملين بمجلس الوزراء تبدأ من 1.300 وتصل إلى 4174، والموظفين الإداريين بالهيئات القضائية تبدأ من 1300 إلى 4174، ومجلس التخطيط الوطني للحريات وحقوق الإنسان تبدأ من 1300 وتنتهي 4174، وقطاع الطيران والبحرية بالوظائف الفنية تبدأ من 1250 وتصل إلى 4.019، وبالوظائف الإدارية والخدمية تبدأ من 1150 وتنتهي ب3692.

أما العاملين بالقوات المسلحة فتبدأ مرتبات الموظف المدني 1849 وتصل إلى 4174 أما الجنود والأفراد فتبدأ من 1200 وتصل إلى 2810.

ومرتبات العاملين بالحرس البلدي وجمارك كموظف مدني تبدأ من 1778 وتنتهي ب4019، والأفراد تبدأ من 1150 وتنتهي ب2696.

ومرتبات الموظف المدني بالأجهزة الأمنية تبدأ من 1778، وتنتهي ب4019، والأفراد من 1150 إلى 2696، وقطاع الصحة تبدأ مرتبات الأطباء والصيادلة من 2283 وتنتهي ب4595، والمهن الطبية المساعدة تبدأ من 1618 وتنتهي ب4174، وإداري وخدمي تبدأ 1200 وتنتهي ب3856.

وقطاع التعليم تبدأ مرتبات معلم ومتدرب من 1150 وتنتهي ب3692، وموجه ومدير مدرسة تبدأ من 1250 وتنتهي ب4019، وأعضاء هيئة تدريس الجامعات تبدأ من2283 وتنتهي ب4820.

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