وزارة التعليم: الكتاب المدرسي سيكون جاهزا كليا في الـ24 من يوليو الجاري

أكد وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”، أن جميع نسخ الكتاب المدرسي ستصل تباعا إلى المخازن بحلول الـ24 من يوليو الجاري.

وشدد الوزير خلال جولة تفقدية لمخازن الكتب بالعاصمة طرابلس؛ على ضرورة وصول الكتاب المدرسي إلى المؤسسات التعليمية بحلول الـ20 من الشهر المقبل ليتم توزيعه على التلاميذ قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر في سبتمبر 2023.

وقال المقريف إن وصول الكتاب لمخازن الوزارة هذا العام جرى في وقت قياسي عن السنوات السابقة لم يُسجل منذ أعوام؛ مشيرا إلى أن الدورة المستندية الخاصة بتوفير المخصصات المالية لطباعة المنهج الدراسي عطلت طباعة الكتاب.

كما أشاد المقريف بالشركات المحلية التي تولت طباعة الكتاب وتحملت المسؤولية؛ رغم عدم تسلمهم القيم المالية لتأخر تسييل الميزانية الخاصة بالكتاب إلى مركز المناهج.

وقدرت كمية الكتاب المدرسي التي وصلت إلى مخازن الوزارة بـ 3 ملايين كتاب في انتظار وصول على باقي الكميات تباعا لتغطية العام الدراسي 2023 – 2024.

المصدر: وزارة التربية والتعليم

