عون: المتضرر الوحيد من إقفال حقول النفط هو الشعب الليبي.

صرح وزير النفط والغاز “محمد عون” لقناة CNBC الشرق الأوسط في فعاليات افتتاح الندوة العالمية التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبِك ) حيث ذكر فيها نصيحته للشعب الليبي سواء من المسئولين أو من عموم المواطنين بالابتعاد عن قفل الحقول النفطية، التي لن تضر إلا بالشعب الليبي بالدرجة الأولى، ولن تضر غيره.

وأضاف: لقد مررنا بهذه التجربة في سنوات سابقة، وإلى حد الآن لا زلنا نعاني من تبعاتها، بدليل انخفاض قيمة سعر صرف الدينار الليبي على ما كان عليه في إغلاقات العام 2013 أو 2014 وما قبلها بسبب إقفال النفط لمدة سنتين أو ثلاث.

وقال إن هناك مشكلة أخرى ستواجهنا، وهي إنتاج الكهرباء حيث تعتمد المحطات بشكل أساسي على الغاز، وفي حال إغلاق الحقول فإنه سيؤثر بشكل مباشر وسيؤدي إلى انقطاع الكهرباء.

وأشار عون، إلى أن الشعب يجب أن يكون على درجة من الوعي لإدراك بأنه المتضرر الوحيد من هذه الأفعال، سيلحق الضرر بأصحاب الدعوات للإقفال قبل غيرهم.

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