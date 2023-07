“عون”: نصيحتي لكل مسؤول بالابتعاد عن اقفال حقول النفط التي لن تضر الا الشعب

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” خلال تصريح مع قناة CNBC الشرق الأوسط، يوم الاربعاء اثناء فعاليات إفتتاح الندوة العالمية التي تنضمها منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبِك ) للفترة 5-6 يوليو 2023 بالعاصمة النمساوية فيينا، بإن نصيحتي لكل الشعب الليبي سواء من المسئولين أو من عموم المواطنين بالإبتعاد عن اقفال حقول النفط، لأنها لن تضر الا الشعب.

حيث تم ذلك خلال طرح الصحفي سؤال للوزير على أن هل هناك بوادر أو احتمالية لعودة إقفال الحقول النفطية؟، كما أجاب “عون” بأنه مرت ليبيا بهذه التجربة في سنوات سابقة، وإلى حد الآن لازل تعاني من تبعاتها، والدليل هو إنخفاض قيمة سعر صرف الدينار الليبي على ما كان عليه في إغلاقات العام 2013 أو 2014 وما قبلها بسبب اقفال النفط لمدة سنتين أو ثلاث.

وأضاف “عون” بأنه هناك معضلة اخرى ممكن أن تواجهنا وهي إنتاج الكهرباء: حيث أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على الغاز، وفي حال اغلاق الحقول فإنه سيؤثر بشكل مباشر وسيؤدي الي إنقطاع الكهرباء، ودعا كل أطياف الشعب مواطنين ومسئولين إلى تجنب مثل هذه التصرفات.

طرح المراسل الصحفي سؤال أخر بأن هل تعني بأنه يمكن تجنب الاقفالات؟ وأن هناك رغبة سياسية على الأرض ستجنب النفط من الإقفال؟

أجاب “عون” قائلاً من الواجب أن يتم تجنب ذلك، والشعب يجب أن يكون على درجة من الوعي لإدراك أنه هو المتضرر الوحيد، بل ان الضرر سيلحق بأصحاب الدعوات للأقفال هم قبل غيرهم.

