اقتصاد

“عون” يتوقع زيادة في الانتاج تصل إلى 2 مليون برميل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” أن الحكومة خصصت ميزانية لزيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز ويتوقع زيادة الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا في غضون 3-5 سنوات.

وأوضح “عون” أن الشركات الدولية العاملة في إنتاج النفط الليبي ستكون مفيدة في تحقيق هذه الأهداف ، حيث أن المشاريع الاستثمارية هي تعاون مشترك بين ليبيا والشركاء الأجانب.

كما أشار أن هناك فرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي ورفع الإنتاج المحلي ، مؤكداً أن الحكومة تكرس نفسها لتهيئة مناخ إستثماري ملائم وجذاب للمستثمرين الأجانب

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صحيفة صدى الاقتصادية

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