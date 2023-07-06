“عون” يتوقع زيادة في الانتاج تصل إلى 2 مليون برميل

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” أن الحكومة خصصت ميزانية لزيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز ويتوقع زيادة الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا في غضون 3-5 سنوات.

وأوضح “عون” أن الشركات الدولية العاملة في إنتاج النفط الليبي ستكون مفيدة في تحقيق هذه الأهداف ، حيث أن المشاريع الاستثمارية هي تعاون مشترك بين ليبيا والشركاء الأجانب.

كما أشار أن هناك فرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي ورفع الإنتاج المحلي ، مؤكداً أن الحكومة تكرس نفسها لتهيئة مناخ إستثماري ملائم وجذاب للمستثمرين الأجانب

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