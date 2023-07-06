شركة الكهرباء: تواصل العمل بمشروع إعادة تأهيل محطة حقن الرويس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على استكمال مشروع إعادة تأهيل محطة حقن 11/66 ك . ف الرويس، بعد الانتهاء من تجهيزه بخلايا ومعدات جديدة، ومحولات القدرة سعة 20 ميجا والذي وصل إلى نسب انجاز متقدمة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه يتولى الإشراف على المشروع ومتابعته مهندسي الإدارة العامة لمشروعات التوزيع .

ولفتت الشركة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ شبكة الكوابل المطلوبة من المحطة إلى الخطوط المغذية للربط مع الشبكة العامة حال الإنتهاء من شحن المحطة .

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تسعى الشركة لاستكمالها، للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها في عديد المناطق.