مصرف ليبيا المركزي يكشف بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام 2023 بلغ 45 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر اليوم الخميس بشأن الإيرادات والإنفاق بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 45 مليار دينار فيما وصلت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات الفترة 49.5 مليار دينار أي بوجود فائض بقيمة 4.5 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 49.5 مليار دينار منها 48.4 مليارا من الإيرادات النفطية والتي تمثل قرابة 98% من الإيرادات إضافة إلى الإيرادات السيادية الأخرى بإجمالي 1.1 مليار دينار منها 327 مليونا من الضرائب و96 مليونا من الجمارك و202 مليونا من قطاع الاتصالات و120 مليونا من بيع المحروقات بالسوق المحلي وايرادات أخرى بقيمة 343 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة فقد كشف المصرف المركزي بأن إجمالي الإنفاق وصل إلى 45 مليار دينار، خصص منها مبلغ 27.8 مليار دينار لباب المرتبات و10.4 مليارا لباب الدعم ومبلغ 4.6 مليارا للنفقات التسييرية إضافة إلى مبلغ 2.2 مليار دينار لباب التنمية.

