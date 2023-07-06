المركزي يفصح عن مصروفات الدولة من خلال تقريره الشهري

كشف المصرف المركزي عن مصروفات الرئاسات الأربع خلال النصف الأول من العام بلغت 2.7 مليار دينار وبلغت مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية 1.5 مليار دينار

كما بلغت مصروفات مجلس النواب أكثر من 893 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات المجلس الرئاسي أكثر 324 مليون وبلغت مجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار

وبلغت مرتبات العاملين بالخارج 84 مليون وبلغت قيمة منح الطلبة الدارسين بالخارج 38 مليون وبلغت مصروفات العلاج بالخارج 60 مليون وبلغت شركة الكهرباء 313 مليون دينار وبلغت مصروفات جهاز الامداد الطبي 242 مليون .

وبلغت النفقات في المرتبات 27.8 مليار والتسييرية 4.6 مليار، والتنمية 2.2 مليار ، والتنمية 10.4 مليار ، والطوارئ 0 .

أما الايرادات فبلغت 49.5 مليار وتتمثل في مبيعات النفط 33.4 مليار ، وإتاوات نفطية 4.7 مليار ، وعن سنوات سابقة 10.3 مليار والضرائب 327 مليون ، والجمارك 96 مليون ، والاتصالات 202 مليون ، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 120 مليون ، وإيرادات أخرى 343 مليون .

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