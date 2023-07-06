كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 49.5 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 45 مليار دينار.

وأوضح المصرف في تقريره الشهري حول الإيراد والإنفاق العام، أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 33.4 مليار، وإتاوات النفط 4.7 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 10.3 مليار دينار.

وذكر المصرف أن إيرادات الضرائب بلغت 327 مليون دينار وإيرادات الجمارك 96 مليونا، وإيرادات قطاع الاتصالات 202 مليون، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 120 مليونا، و343 مليون دينار إيرادات أخرى.

وحول الإنفاق العام، بيّن مصرف ليبيا المركزي أن باب المرتبات بلغ 27.8 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 4.6 مليار وباب الدعم 10.4 مليار وباب التنمية 2.2 مليار، بينما كان باب الطوارئ صفر.

وأضاف المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 10.1 مليار دولار، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها 21.3 مليار دولار تقريبا.

وذكر المصرف أن مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت أكثر من 1.55 مليار، ومصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوزت 324 مليونا، ومجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 893 مليونا، والمجلس الأعلى للدولة قرابة 21 مليون.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

The post خلال 6 أشهر.. إيراد ليبيا يبلغ 49.5 مليار دينار مقابل إنفاق بلغ 45 مليار appeared first on ليبيا الأحرار.

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