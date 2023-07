مصر تدرس زيادة قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، أن الوزارة تُجري حاليا دراسات لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 ميجا وات إلى 2000، لافتا إلى زيادة القدرات في يناير الماضي من 100 ميجا وات إلى 150 ميجا وات بناء على طلب الجانب الليبي.

ونقل موقع “أفريكونا” عن الوزير المصري قوله، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت.

وأضاف شاكر أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر لمحور عالمي للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملة الصعبة هائلة.

ونوه الوزير المصري إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، مؤكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

