اجدابيا.. ضبط شخص يقوم ببيع وشراء عدادات المياه واسلاك الكهرباء

قامت دوريات فرع الادارة اجدابيا الواحات الخميس بجولة تفتيشية على محال بيع الخردة داخل عدد من المناطق وضبطت شخص من الجنسية الافريقية داخل أحد المحال يقوم ببيع وشراء الاسلاك الكهربائية الخاصة بالشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى عدادات خاصة بشبكة المياه .

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على ضبط المخالفات التي تتعلق بالمال العام ، وبناء على تعليمات السيد مدير الادارة العامة للشرطة الكهربائية ( عميد . عبد السلام البركي ) بضرورة متابعة محال بيع الخردة لضبط اي مخالفات في بيع وشراء المعدات والاسلاك الكهربائية الخاصة بالشركة العامة للكهرباء .