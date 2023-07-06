ضبط اعمدة كهرباء خشبية جديدة مشبوهة المصدر بالوادي الغربي

تمكن أعضاء الدوريات بفرع الادارة العامة للشرطة الكهربائية بطرابلس الخميس وبالتعاون مع مركز شرطة 25 فبراير بمديرية الأمن تاجوراء من ضبط اعمدة كهرباء خشبية جديدة مشبوهة المصدر موجودة داخل قطعه أرض بمنطقة الوادي الغربي .

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق الامني بين مكونات وزارة الداخلية.

وبعد فتح محضر بالخصوص والاستعانة بخبراء فنيين من الشركة العامة للكهرباء للكشف على الأعمدة تبين بأنها تخص الشركة العامة للكهرباء .

هذا وتم ضبط صاحب الاعمدة واتخذت الإجراءات القانونية حياله ، ونقلت الاعمدة إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء.