بالاسماء : المجلس الرئاسي يقرر تشكيل لجنة مالية عليا تضم 17 شخصًا .. تعرف على اختصاصاتها ومهامها

قرر المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد يونس المنفي لاعتماد الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه بشكل عادل.

وتضمن القرار تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” نائبًا للمنفي باللجنة وعضوية مصطفى المانع مستشار الصديق الكبير، ومرعي البرعصي نائب الأخير والمُقرب من صدام حفتر.

وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام للدولة وأبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.

وتختص اللجنة بمتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي.