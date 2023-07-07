المركزي: إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من 2023 بلغ 45 مليار دينار والإيرادات 49.5 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس، أن إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من 2023 بلغ 45 مليار دينار والإيرادات 49.5 مليار دينار .

وبين المركزي في بيانه الشهري بخصوص الإنفاق والإيرادات أن بند المرتبات بلغ 27,8 مليار دينار ، فيما حققت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف 10.1 مليار دولار، في حين بلغت الاستخدامات والالتزامات القائمة حتى نهاية يونيو 21.3 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالجهات السيادية بلغت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له نحو 893 مليون دينار، والمجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار.

فيما بلغت نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة 324 مليون دينار، ومجلس الوزراء لحكومة الدبيبة والجهات التابعة له نحو 1,55 مليار دينار. وبحسب بيان المركزي بلغت قيمة مصروفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة 1,176 مليار دينار منها أكثر من 116 مليون دينار من الثاني (النفقات التسييرية )، في حين بلغت منح الطلبة الدارسين بالخارج 38 مليون دولار عن نفس الفترة.