تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 07 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 07 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 07 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8284 د‫.‬ل – للبيع – 4.8044 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1900 ~ 5.1850 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6000 ~ 5.5600 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.50 ~ 6.47 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2075 ~ 5.2025 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.2275 دينار

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 7 الي 8 قروش

▪️ الليرة التركية

0.24 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.31 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب236.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب241.00 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.25 ~ 5.255 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.25 ~ 5.255 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 5.10 % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.40% الامان