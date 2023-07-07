دولة مجاورة لليبيا خامس أكثر الدول طلبا لتأشيرة شنغن

كشفت إحصائيات شنغن لسنة 2022 أن عدد طلبات التأشيرة التي قدمها الجزائريون بلغ 392 ألف و53 طلب على مستوى قنصليات دول شنغن.

وكشف ذات المصدر أن هذه الطلبات حققت أزيد من 31.3 مليون يورو في رسوم طلب التأشيرة ما يقابل 4.6 مليار دينار جزائري.

وتوجهت 26 بالمئة من إجمالي الطلبات إلى القنصليات الإسبانية، ما جعل إسبانيا الوجهة الأولى للمتقدمين الجزائريين خلال السنة الماضية.

وأظهرت الاحصائيات أن الجزائر في المرتبة الخامسة من حيث تقديم الطلبات في قنصليات دول شنغن، حيث ارتفعت معدلات الطلبات من 140.212 إلى 392.053.

وتتمتع الجزائر بأعلى معدل لم يتم إصداره للتأشيرات الموحدة بين جميع البلدان الخمسة بـ 45.8 في المائة.

كما أنفق الجزائريون مبالغ كبيرة على طلبات الحصول على تأشيرة لفرنسا وإيطاليا تتراوح بين 3.2 و1.4 مليون يورو.

وتصل الزيادة في الطلبات المقدمة من الجزائريين 180 بالمئة، لهذا ارتفع الإنفاق على رسوم طلب التأشيرة طوال عام 2022 إلى 20.1 مليون يورو إضافية.

وأصدرت دول شنغن 191 ألف و187 تأشيرة للجزائريين، منها 1452 تأشيرة طويلة الأجل، وتصل إلى 39.40 بالمئة من حصة تأشيرات الدخول المتعدد التي تم إصدارها.

وللإشارة فإن إحصائيات شنغن بينت أن ما يقرب من 40 ألف طلب تأشيرة قدمها مواطنون جزائريون رُفضوا في عام 2021، ورفضت السلطات الفرنسية 80 في المائة من مجموع 140212 طلبًا تم تقديمه في عام 2021.