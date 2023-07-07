ارتفاع على أسعار النفط بسبب الطلب المرن.. ومخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية

الوطن/رصد

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعًا بسبب الطلب المرن، على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، عند 76.97 دولارًا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتًا، 0.6 بالمئة أيضًا، إلى 72.24 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن يرتفع كلا المعيارين القياسيين بنحو 2 بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في أغسطس.

ويبلغ إجمالي التخفيضات الآن أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل 5 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.